В Совфеде предлагают до приговора суда не заключать под стражу женщин с детьми

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов анонсировал разработку законопроекта, суть которого заключается в том, чтобы до приговора суда не применять к женщинам с детьми меру пресечения в виде заключения под стражу. Но это предложение не будет касаться, например, подозреваемых в терроризме, заявил сенатор во вторник журналистам.

"Я делал предложения неоднократно, чтобы до решения суда женщин вообще не заключать под стражу, если есть ребенок. Это не касается, конечно, тяжелых статей, например, терроризма. Это предложения лично от меня, но я еще их не вносил", - сказал Кутепов.

На вопрос о сроках внесения данного законопроекта, сенатор ответил, что инициативу нужно еще проработать. "Мы должны все хорошо просчитать, чтобы вносить эти предложения", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал Кутепов, согласно приказу Минюста от 14 октября 2005 года, беременные женщины и женщины с малолетними детьми содержатся в СИЗО отдельно от остальных. При этом на практике, как подтверждают уполномоченные по правам ребенка в субъектах, эта норма нередко нарушается, особенно в отношении беременных женщин, заявил Кутепов.

Согласно данным ФСИН России, в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин (2,8% от всех женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы), а в 13 домов ребенка при женских колониях поступили 486 детей в возрасте до трех лет, в том числе 360 - в возрасте до одного года.