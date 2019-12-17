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Власти Липецкой области создадут комфортные условия для проживания на селе

Одним из аспектов подобного комфортного проживания глава региональной администрации Игорь Артамонов назвал создание условий для культурного отдыха и развития жителей села

ЛИПЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены создать все необходимые комфортные условия для граждан, проживающих в сельской местности, чтобы они не стремились переезжать в города. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Мы хотим, чтобы люди не уезжали из села, и будем создавать в районах все условия для комфортной жизни, наша задача - качественно улучшить жизнь во всех городах и селах региона",- сказал он. Одним из аспектов подобного комфортного проживания Артамонов назвал создание условий для культурного отдыха и развития жителей села. В качестве примера он привел открывшийся во вторник дом культуры в Покрово-Казацкой слободе - одном из небольших сельских населенных пунктов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, новый дом культуры построен по типовому проекту, оснащен современным световым и звуковым оборудованием. "В здании располагаются зал на 200 мест, гримерные, библиотека, помещения для кружков", - сказал собеседник агентства. В рамках торжественного открытия дома культуры, в котором принял участие глава администрации региона, прошел концерт творческой самодеятельности, а также экскурсия по помещениям.

Теги
РоссияЛипецкая область
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