ЕСПЧ присудил €20 тыс. 19 российским компаниям и одному частному лицу

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск 19 российских компаний и гражданки России и Израиля Елены Шапиро, требовавших от российских властей компенсацию за конфискацию имущества в рамках следственных мероприятий по делу о мошенничестве и хищении средств. Согласно опубликованному во вторник заявлению суда, Россия предписывается выплатить всем заявителям в общей сложности €20 тыс.

"Суд единогласно признает нарушение статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции по правам человека [о защите собственности] <...> Государство-ответчик должно выплатить [всем] заявителям... €10 тыс. на оплату гонораров [адвоката] г-жи Висентин и €10 тыс. в качестве компенсации расходов, понесенных на национальном уровне", - говорится в решении ЕСПЧ.

Согласно описанию дела, в апреле 2007 года Елене Шапиро, которая к тому моменту уехала из РФ в Израиль, в ее отсутствие были предъявлены обвинения в мошенничестве, хищении средств, соучастии в хищении и злоупотреблении властью. Общий ущерб был оценен в 125 млн рублей. Во время расследования проводились обыски, были изъяты документы и имущество компаний-заявителей "Стройкомплекс" и "Сигнал", а также наложен арест на имущество всех компаний, которые в итоге и обратились в ЕСПЧ.

Истцы обвиняют следственные органы в чрезмерно продолжительном удержании их имущества и затягивании дела. Они также напомнили, что в 2014 году суд Салехарда представил аналогичную позицию, а суд Ямало-Ненецкого автономного округа уточнил, что не все конфискованные следователем предметы были квалифицированы как улики. Вместе с тем, согласно заявлению ЕСПЧ, в 2019 году так и не было принято формальное решение относительно не признанного уликами имущества.