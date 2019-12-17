Победитель конкурса "Учитель года России" получила квартиру от губернатора в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Жительница Волгоградской области Лариса Арачишвили, которая стала победителем Всероссийского конкурса "Учитель года" в 2019 году, получила квартиру от губернатора региона Андрея Бочарова, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Сегодня губернатор Андрей Бочаров от имени всех жителей региона вручил педагогу новогодний подарок - двухкомнатную квартиру в одном из домов в микрорайоне Долина, где располагается ее школа. Инициатива по поддержке победителя всероссийского конкурса была проработана с застройщиком", - говорится в сообщении.

Церемония награждения победителя конкурса состоялась в Государственном Кремлевском дворце накануне Дня учителя, 4 октября. Награды победительнице и призерам вручила министр просвещения РФ Ольга Васильева. В финале "Учитель года России 2019" приняли участие 85 человек - лидеры региональных отборочных туров. Чтобы войти в тройку лучших педагогов страны, участники прошли шесть испытаний: "Урок", "Внеурочное мероприятие", "Мастер-класс", "Образовательный проект", а также "Публичная лекция" и "Разговор с министром", которые стали решающими.