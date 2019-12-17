Опрос ОНФ показал, что почти половина школьников перегружена

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почти половина (46%) школьников перегружена школьной программой. Такая цифра была озвучена родителями, которые приняли участие в опросе ОНФ, говорится в сообщении пресс-службы движения.

"Из 3 тысяч 60 учащихся, о которых рассказали респонденты, почти половина (46%) перегружена школьной программой", - говорится в сообщении. Исследование провели эксперты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" в ноябре в 83 субъектах России, в нем приняли участие 2,5 тысяч родителей (по одному человеку от каждой семьи).

По словам родителей, в расписании у ребенка обычно стоит пять (35,4%), шесть (34,7%) или семь (13%) уроков; чуть более одного процента детей посещают ежедневно восемь уроков - часто занятия официально не стоят в расписании, но объявляются обязательными для посещения, говорится в сообщении. По пять дней в неделю учатся 68% школьников, по субботам учится каждый третий ребенок. При этом, как показывает опрос 828 школьников от 13 до 18 лет, проведенный в декабре 2019 г., большая часть подростков ежедневно посещают шесть (43%) или семь (43%) уроков. О наличии восьми и даже девяти уроков в день рассказали 5% ребят, что является грубым нарушением норм СанПиН - даже в 11 классе у детей не может быть более семи уроков, отмечают эксперты ОНФ.

Больше всего, по мнению родителей, на возможность поступления в вуз или колледж влияет работа ребенка на уроках в школе (44%), далее следуют дополнительные платные занятия по предметам (17%), репетиторы и подготовительные курсы (16%), самостоятельная работа (12%), кружки и секции по интересам ребенка (10%). Если ребенок посещает дополнительные занятия по выбору семьи, продолжительность его учебного дня увеличивается. Занятиям с репетитором в среднем отводится 1 ч 18 мин. в день, подготовительным курсам - 1,5 часа, говорится в сообщении.

На домашнюю работу уходит в среднем 2 часа 24 минуты в день: в начальной школе чуть меньше - 2 часа 8 минут, в старших классах - 2 часа 37 минут. Санитарные нормы тем временем предусматривают 1,5 часа в день для 2-3 классов и 2 часа - для 4-5 классов. 1 час 24 минуты в среднем школьник уделяет работе над индивидуальными проектами, включенными в образовательную программу.

"Родители, считающие своих детей перегруженными школьной программой, предлагают изменить объем домашнего задания (61%) и его тип (49%), усовершенствовать методику преподавания в школе (50%), изменить в целом содержание общего образования, в том числе через отказ от изучения отдельных разделов имеющихся школьных дисциплин (35%)", - рассказали в Народном фронте. Также участники исследования призвали сократить количество тем для самостоятельного изучения, объем заданий, "требующих участия родителей", сократить количество проверочных и контрольных работ.