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Парк "Остров мечты" в Москве предупредил о фейковых сайтах, "продающих" входные билеты

Парк откроется для посетителей в феврале 2020 года, билеты продаются только на официальном сайте проекта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тематический парк "Остров мечты", который откроется для посетителей в Москве в феврале 2020 года, предупредил о работе сайтов-мошенников, где предлагается приобрести билет на вход в парк развлечений.

"В последнее время постоянно появляются все новые мошеннические ресурсы, предлагающие приобрести билеты в тематический парк "Остров мечты". Мы активно боремся с фейковыми сайтами, а также предупреждаем наших подписчиков в социальных сетях об обманных схемах. Напоминаем, что билеты продаются только на официальном сайте проекта", - говорится в сообщении пресс-службы парка.

"Остров мечты" - это крупнейший в мире крытый тематический детский парк по площади равный 140 футбольным полям, с пропускной способностью около 12 млн человек в год, и первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Парк откроют для посетителей в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы в феврале 2020 года.

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