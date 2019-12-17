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Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детсадов в Москве с 2020 года

Средства на увеличение нормативов подушевого финансирования школ и детсадов предусмотрены бюджетом города на 2020-2022 годы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы во вторник принял решение увеличить нормативы подушевого финансирования дошкольных учреждений и школ города, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Это позволит увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса.

"С 1 января 2020 года подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тыс. рублей в год (+10 тыс. рублей), 5-9 классов - 155 тыс. рублей (+15 тыс. рублей), 10-11 классов - 175 тыс. рублей (+15 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затраты на одного воспитанника дошкольного отделения увеличены до 185 тыс. рублей для групп полного дня и до 75 тыс. рублей для групп кратковременного пребывания. При этом норматив со следующего года станет единым для детей всех возрастов. Раньше норматив составлял для групп полного дня от 166 до 176 тыс. рублей в зависимости от возраста каждого ребенка, для групп кратковременного пребывания - от 57 до 84 тыс. рублей.

Отмечается, что средства на увеличение нормативов подушевого финансирования школ и детсадов предусмотрены бюджетом города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В пресс-службе добавили, что с 2020 года размеры субсидий негосударственным школам и детским садам будут рассчитываться исходя из подушевых нормативов, действующих для государственных организаций.

Бюджетное финансирование поступает во все школы города Москвы по единым подушевым нормативам в зависимости от количества учащихся. Дополнительные средства, которые учреждения получат благодаря повышению нормативов, будут направлены на увеличение оплаты труда педагогов и повышение качества образовательного процесса, отмечается в сообщении.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены ежегодно увеличивать подушевое финансирование средних школ. Также он говорил о планируемом повышении нормативов финансирования из городского бюджета частных школ и детсадов до уровня затрат на школьников для государственных образовательных организаций. Он пояснял, что получает много обращений относительно того, что нынешний норматив финансирования частных школ значительно отстает от государственных, и это тормозит развитие учреждений.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) — добавлены подробности по тексту.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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