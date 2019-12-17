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В Оренбурге пенсионер вернул потерянную инкассатором сумку с 1 млн рублей

По словам мужчины, он нашел сумку с деньгами на улице

САРАТОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Пенсионер в Оренбурге принес в полицию найденную им сумку с более чем 1 млн рублей. Как сообщается во вторник на сайте управления МВД по Оренбургской области, сумку с деньгами потерял сотрудник инкассаторской службы.

"В ОМВД России по Новосергиевскому району обратился 72-летний местный житель, который принес инкассаторскую сумку, которую, как он пояснил, нашел на дороге. Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 млн рублей, находились на месте", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудник инкассаторской службы, получив выручку в одной из коммерческих организаций, положил сумку с деньгами на крышу служебного автомобиля и, забыв про нее, начал движение. По прибытии к зданию банка он заметил отсутствие сумки и обратился в полицию.

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РоссияОренбургская область
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