Дума приняла во II чтении законопроект о единой электронной очереди в детсады

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.

Инициативой устанавливается, что прием в детские сады осуществляется путем распределения с использованием региональных информационных систем. "Законопроект направлен на установление правового статуса уже функционирующих информационных систем", - говорится в пояснительной записке. Информация из региональных систем будет передаваться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Родителям ребенка будет представляться на едином либо региональном портале государственных и муниципальных услуг информация об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, о статусе его обработки и об основаниях изменения, о последовательности выделения места в детсаде, о документе о зачислении ребенка в детсад.

Федеральная информационная система будет формироваться посредством автоматизированной передачи из региональных систем следующей информации: о численности детей, посещающих детсады, о численности детей, нуждающихся в получении мест в детсаде, о самих детсадах, об органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, цель законопроекта - создание единых условий в предоставлении услуги электронной очереди, что гарантирует равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. "Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере", - сказал он журналистам, отметив, что проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ.