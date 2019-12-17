Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за спекуляцию билетами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о штрафах за незаконную покупку и продажу билетов в театры, музеи и на концерты, смягчив при этом изначально предложенные меры.

В частности, вводятся дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета (в редакции первого чтения - от 700 тыс. до 1 млн рублей), они предусмотрены для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (в первой редакции - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей), а для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 тыс. до 400 тыс.). Протоколы о правонарушениях, связанных с незаконной продажей билетов, будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

При этом из законопроекта исключена административная ответственность за отказ организации исполнительских искусств, музея или уполномоченного ими лица возместить стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятий по их инициативе. Как пояснил ранее журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, компенсация за непредоставление оплаченной услуги осуществляется в гражданско-правовом порядке, поэтому предложенная норма может "повлечь возникновение двойной ответственности".

Данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях призваны обеспечить реализацию вступившего с 1 сентября в силу закона о борьбе с билетными перекупщиками. Торговать билетами теперь могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена. Обычные граждане могут продать лишний билет по заявленному номиналу. Организаторы мероприятий также получили право вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам.