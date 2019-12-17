Дума поддержала в I чтении законопроект о праве иностранных студентов на подработку в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок трудоустройства в России иностранных студентов. Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект дает возможность работать в РФ иностранным студентам, которые учатся на очной форме обучения в российских вузах, имеющих госаккредитацию, без получения на то соответствующих разрешений. Документ устанавливает, что заключенный ими трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в соответствии с действующим законодательством работать в России без разрешения на работу вправе лишь иностранные студенты, "обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющие работы или оказывающие услуги в течение каникул, либо работающие в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются". Кроме того, такие иностранные студенты имеют право работать на основании разрешения на работу, которое выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ при этом освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников.

"По официальным данным, в 2018 году численность иностранцев, обучающихся по очной форме обучения в российских вузах, составила 210 тыс. человек. Из них, по сведениям ГУ по вопросам миграции МВД РФ, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться", - отмечается в пояснительной записке.

Володин отметил, что в соответствии с положениями законопроекта иностранные студенты смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. "Это позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом, - увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время", - сказал он журналистам.