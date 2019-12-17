Власти Курской области рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем в регионе

КУРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Администрация Курской области по итогам проведенного опроса среди жителей региона, большинство из которых высказались за введение выходного дня 31 декабря, рекомендует работодателям перенести работу в предпраздничный день на 28 декабря. Постановление об этом подписал губернатор региона Роман Старовойт, сообщили в пресс-службе администрации области.

"Выходной день в Курской области рекомендовано перенести с 28 на 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт. Согласно документу, работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса", - сказали в пресс-службе.

Всего по итогам опроса на площадке проекта "Действуем вместе" почти 88% участников опроса высказались за перенос рабочего дня в Курской области с 31 на 28 декабря. Против подобного нововведения проголосовали порядка 9%.