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Отравившиеся под Нижним Новгородом рабочие являются гражданами Китая

Они строили объект на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Кстовском районе

ТАСС, 17 декабря. Восемь рабочих, которых госпитализировали с токсическим отравлением в Кстовском районе Нижегородской области, являются гражданами Китая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Днем во вторник были госпитализированы восемь человек с подозрением на ингаляционное отравление. По данным медиков, их состояние близко к удовлетворительному. Причина отравления устанавливается.

"Из больницы поступило извещение, что с отравлением доставлено восемь граждан Китая. Сейчас все они переведены из реанимации в общую палату. С ними общаются через переводчика", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что пока не установлена организация, в которой работали пострадавшие.

В больницу были госпитализированы восемь человек, которые занимались строительством объекта на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Кстовском районе. По факту отравления СУ СК по Нижегородской области начало доследственную проверку.

Теги
РоссияНижегородская область
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