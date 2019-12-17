Госдума учредила медаль за развитие законодательства и парламентаризма

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление о выпуске медали Государственной думы Федерального собрания РФ, которая станет высшим ведомственным знаком отличия нижней палаты парламента.

Согласно положению о медали, ею будут награждаются граждане РФ "за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в РФ, а также иностранные граждане за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений", за развитие межпарламентского сотрудничества.

В тексте уточняется, что представляемый к награждению не может на этот момент быть депутатом Госдумы, членом Совета Федерации, членом регионального заксобрания или муниципальным депутатом. За год медаль могут получить не более пяти человек. Ходатайство о награждении может быть инициировано председателем Госдумы, фракцией или комитетом нижней палаты.

Решение о награждении будет принимать Совет Госдумы, а само вручение будет проходить один раз в год - в торжественной обстановке в канун Дня российского парламентаризма.

Изготавливать медаль будут из медно-никелевого сплава в форме круга диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне изобразят нынешнее здание палаты на Охотном ряду, а на оборотной - Таврический дворец.