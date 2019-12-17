Госдума декриминализует дисциплинарную ответственность пограничников

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник единогласно приняла в первом чтении законопроект о разграничении уголовной и дисциплинарной ответственности пограничников.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупцию Василием Пискаревым. Как отметил ранее глава комитета, согласно действующим нормам Уголовного кодекса (УК) РФ, "нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться".

В то же время в соответствии с положениями федерального закона "О статусе военнослужащих" существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности. По словам автора, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона.

В связи с этим депутаты предлагают исключить из статьи 341 УК РФ положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, однако не привело к каким-либо общественно опасным последствиям.