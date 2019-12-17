ВС предложил расширить право неплательщиков страховых взносов на возмещение ущерба

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд во вторник внес в Госдуму законопроект, который позволяет неплательщикам взносов в Фонд социального страхования в обмен на прекращение уголовного преследования компенсировать нанесенный государству ущерб уже после начала судебного разбирательства. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно действующим нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в уклонении от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если ущерб был возмещен до назначения судебного заседания.

Как указывают разработчики в пояснительных материалах, подобное ограничение неоправданно сужает границы применения закона, это существенно влияет на правовое положение лиц, выполнивших те же требования несколько позже, в ходе судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату.

В связи с этим Верховный суд предлагает исключить из соответствующей статьи УПК уточнение о том, что ущерб нужно возместить до назначения даты суда.