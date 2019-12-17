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Суд в Москве отклонил иск лапшичной "Тянем-потянем" к оппозиционерам Соболь и Албурову

Владелец лапшичной из-за несанкционированной акции протеста 3 августа по собственной инициативе закрыл заведение, опасаясь, что ему будет причинен ущерб

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы во вторник отклонил иск владельца лапшичной "Тянем-потянем" Виталия Толканова на 100 тыс. рублей к активистам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постанови оставить исковые требования истца без удовлетворения", - сказали в суде.

Иск был подан из-за несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве. Тогда владелец лапшичной по собственной инициативе закрыл свое заведение, опасаясь, что ему будет причинен ущерб. После этого он подал иск к Соболь и Албурову, чтобы возместить убытки.

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