Суд в Москве отклонил иск лапшичной "Тянем-потянем" к оппозиционерам Соболь и Албурову

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы во вторник отклонил иск владельца лапшичной "Тянем-потянем" Виталия Толканова на 100 тыс. рублей к активистам ФБК Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постанови оставить исковые требования истца без удовлетворения", - сказали в суде.

Иск был подан из-за несанкционированной акции протеста 3 августа в Москве. Тогда владелец лапшичной по собственной инициативе закрыл свое заведение, опасаясь, что ему будет причинен ущерб. После этого он подал иск к Соболь и Албурову, чтобы возместить убытки.