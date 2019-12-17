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В Крыму перезахоронили считавшихся пропавшими без вести в годы обороны полуострова воинов

Один из погибших - красноармеец Овсеп Баблумян, второй - младший командир Ерванд Арутюнов
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Двух воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести в 1941-1942 годах во время обороны Крымского полуострова, перезахоронили с почестями в Симферополе во вторник.

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"Найдены останки двух бойцов Красной Армии, воевавших против фашистов и погибших на территории Крыма, честь им и хвала, вечная память. Поисковая работа будет продолжена и все останки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны и ранее, будут опознаны и будут с такими же воинскими почестями захоронены", - сказал на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.

Церемония прощания прошла у здания Совета министров на центральной площади имени В. И. Ленина в Симферополе, в ней приняли участие представители Государственного совета республики, армянской общины, так как воины были армянами по национальности. Гробы с останками были укрыты российским флагом и копией знамени Победы.

Председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию региональной национально-культурной автономии крымских армян, исследователь периода участия армян в боях за Крым Вардан Григорян рассказал ТАСС, что останки нашли поисковые отряды "Сивашский плацдарм" и "Отчизна" летом и осенью 2019 года. Личности удалось установить по смертным медальонам, через крымскую армянскую общину нашли родственников погибших.

"Благодаря поисковикам, только за последние три года обнаружены и преданы земле останки семерых воинов-армян. В розыске родных погибших крымские поисковики всегда обращаются в местную армянскую общину. Благодаря слаженной работе, в короткие сроки удавалось разыскать потомков", - сообщил он.

Один из погибших, красноармеец Овсеп Баблумян, погиб осенью 1941 года при защите Перекопских укреплений на севере Крыма, второй - младший командир Ерванд Арутюнов - в мае 1942 года во время прорыва Крымского фронта.

О боях за Крым

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С октября 1941 по июль 1942-го продолжалась оборона Севастополя. В мае 1944 года полуостров был освобожден в ходе Крымской операции. В годы войны погибли несколько десятков тысяч мирных жителей полуострова, были практически полностью разрушены Керчь и Севастополь, 127 сельских населенных пунктов, 300 промышленных предприятий, свыше 22,9 тыс. жилых домов. По оценкам историков, в ходе боев по обороне полуострова и освобождению, погибло около 1 млн человек.

В годы Великой Отечественной войны против фашистов сражались около 600 тыс. армян. Более 200 тыс. из них погибли или пропали без вести, в том числе около 50 тыс. в боях за Крым.

В боях за освобождение Крыма были удостоены звания Героя Советского Союза 126 советских воинов. Героями Советского Союза при освобождении крымского полуострова стали и 15 сынов Армении, 13 из них - за Севастополь.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКрым
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