Число наркозависимых в Югре снизилось почти на четверть в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Число наркозависимых в Ханты-Мансийском автономном округе по сравнению с 2018 годом снизилось, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания региональной антинаркотической комиссии. Достичь данного показателя удалось благодаря системной работе по лечению и профилактике, уточнил ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Югры Андрей Новиков.

"Отмечу, что результаты работы [антинаркотической комиссии] в основном положительные. За истекший период на 23,6% сократилось число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", с 3070 в 2018 году до 2346 в 2019 году. Снижение фиксируется также по большинству групп, составляющих этот показатель", - приводятся слова главы региона в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

Комарова отметила, что общий объем средств, выделенных в текущем году на борьбу с наркоманией, составил 48,7 млн рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2018 году.

Как пояснил ТАСС Новиков, достичь снижения почти на четверть числа наркозависимых удалось благодаря системной работе различных службы и ведомств.

"Тут и силовики работают по перекрытию поставки наркотиков в регион, и система профилактики в лице департаментов здравоохранения и образования, когда целенаправленно формируется неприятие к употреблению данных веществ, идет ориентация на здоровый образ жизни. Это внедрение практик лечения, реабилитации наркозависимых, в том числе благодаря действиям некоммерческих организаций", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в Югре также эффективно работает система здравоохранения в данном направлении.

"У нас в каждом муниципалитете есть кабинеты нарколога, кабинеты детских специализированных наркологов. Имеется современное оборудование, выстроен процесс раннего выявления данной болезни, ее лечения, реабилитации. В результате и удается достичь столь весомого снижения наркозависимых", - сказал он.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в регионе в 2020 году планируется внедрить автоматизированную систему мониторинга наркоситуации. "В 2020 году запланирована разработка и внедрение автоматизированной информационной системы мониторинга наркоситуации. Программный продукт позволит непрерывно получать информацию о состоянии в данной сфере, своевременно выявлять негативные тенденции, новые угрозы, а также оперативно прогнозировать развитие наркоситуации", - приводятся в сообщении слова и. о. директора департамента внутренней политики Югры Дмитрия Сердюкова.