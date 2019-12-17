{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число наркозависимых в Югре снизилось почти на четверть в 2019 году

Для борьбы с наркоманией выделили 48,7 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Число наркозависимых в Ханты-Мансийском автономном округе по сравнению с 2018 годом снизилось, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания региональной антинаркотической комиссии. Достичь данного показателя удалось благодаря системной работе по лечению и профилактике, уточнил ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Югры Андрей Новиков.

"Отмечу, что результаты работы [антинаркотической комиссии] в основном положительные. За истекший период на 23,6% сократилось число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", с 3070 в 2018 году до 2346 в 2019 году. Снижение фиксируется также по большинству групп, составляющих этот показатель", - приводятся слова главы региона в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

Комарова отметила, что общий объем средств, выделенных в текущем году на борьбу с наркоманией, составил 48,7 млн рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2018 году.

Как пояснил ТАСС Новиков, достичь снижения почти на четверть числа наркозависимых удалось благодаря системной работе различных службы и ведомств.

"Тут и силовики работают по перекрытию поставки наркотиков в регион, и система профилактики в лице департаментов здравоохранения и образования, когда целенаправленно формируется неприятие к употреблению данных веществ, идет ориентация на здоровый образ жизни. Это внедрение практик лечения, реабилитации наркозависимых, в том числе благодаря действиям некоммерческих организаций", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в Югре также эффективно работает система здравоохранения в данном направлении.

"У нас в каждом муниципалитете есть кабинеты нарколога, кабинеты детских специализированных наркологов. Имеется современное оборудование, выстроен процесс раннего выявления данной болезни, ее лечения, реабилитации. В результате и удается достичь столь весомого снижения наркозависимых", - сказал он.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в регионе в 2020 году планируется внедрить автоматизированную систему мониторинга наркоситуации. "В 2020 году запланирована разработка и внедрение автоматизированной информационной системы мониторинга наркоситуации. Программный продукт позволит непрерывно получать информацию о состоянии в данной сфере, своевременно выявлять негативные тенденции, новые угрозы, а также оперативно прогнозировать развитие наркоситуации", - приводятся в сообщении слова и. о. директора департамента внутренней политики Югры Дмитрия Сердюкова.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Правительство вносит в Госдуму законопроект об аттестации экскурсоводов
Согласно законопроекту, услуги экскурсовода и гида-переводчика на туристских маршрутах будут оказываться гражданами России, прошедшими аттестацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС