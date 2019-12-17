В Приамурье выделили 109 млн рублей на обеспечение безопасности в местах скопления людей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти в Амурской области, где произошла трагедия со стрельбой в колледже, предусмотрели в 2020 году на мероприятия по антитеррористической защищенности более 109 млн рублей, сообщил во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Что касается бюджета на 2020 год, то на мероприятия по антитеррористической защищенности предусмотрено более 109 млн рублей", - говорится в сообщении. Эти средства распределят между региональными министерствами - здравоохранения, культуры и национальной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, образования и науки.

Потребность в выделении средств может увеличиться. Сейчас в правительстве ждут обратной связи от муниципалитетов региона.

Вопрос по обеспечению безопасности соцобъектов Приамурья стал одним из основных на заседании регионального правительства, которое во вторник провел губернатор области. По словам министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, которые приводят в сообщении, в будущем году в подведомственных министерству учреждениях на покупку дополнительных турникетов, металлодетекторов, систем видеонаблюдения и заключение договоров с квалифицированной охраной требуется более 50 млн рублей.

"Во многих учреждениях антитеррористические меры тесно связаны и с мерами обеспечения пожарной безопасности. Я предлагаю еще раз детально рассмотреть этот вопрос на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Хочу обратить внимание глав районов и городов на то, что при реализации мероприятий необходим их постоянный контроль. На местах виднее, какие объекты требуют первоочередного финансирования", - цитирует пресс-службы слова губернатора.