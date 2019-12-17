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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Twitter

Со сбоем в работе социальной сети столкнулись и пользователи из России

ТАСС, 17 декабря. Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию. Это следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 17:56 мск, сталкиваются пользователи в США, странах Европы и Латинской Америки, а также Японии.

Большая часть (52%) пользователей жалуются на неполадки в функционировании приложений соцсети, еще 47% жалоб касаются работы сайта.

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ЯпонияСШАРоссия
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