Вспышки ОРВИ зарегистрированы в регионах Центральной России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в целом по совокупному населению или по отдельным возрастным группам с 9 по 15 декабря превышен во Владимирской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской областях. В Тульской и Курской областях из-за вспышек ОРВИ частично приостановлены занятия суммарно в 16 школах и пяти детских садах, сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

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В Калуге в период с 9 по 15 декабря зарегистрировано более 3,6 тыс. случаев ОРВИ, в том числе два случая гриппа. Заболеваемость по совокупному населению превысила эпидемический порог на 23,2%. Наибольшее превышение пороговых значений, по данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, отмечается у детей раннего возраста - 36,8% и дошкольников - 9,1%. В целом по Калужской области выявлено свыше 6,2 тыс. случаев респираторных инфекций, что не выходит за пределы эпидпорога.

В Брянской области выявлено 6,1 тыс. случаев вирусной инфекции, что выше порогового показателя во всех возрастных группах, кроме детей до двух лет, на 11,38 %. На 9,8% эпидпорог превышен во Владимирской области, где зарегистрировано более 10,3 тыс. заболевших ОРВИ. В Орловской области к врачам обратилось около 4,4 тыс. жителей, эпидпорог превышен на 5,3% среди совокупного населения, среди детей трех-шести лет - на 1,4%, среди детей 15 лет и старше - на 3,5%, сообщила пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости в Рязанской области остается ниже эпидпорога на 12,7%, но приблизился к нему в городе Рязани. "В структуре заболевших преобладает детское население (77,8%), в основном, дети школьного возраста, у которых эпидемический порог превышен на 25,9%. В возрастной группе детей трех-шести лет эпидемический порог по области - не превышен, по Рязани - превышен на 10,5%", - отметили эпидемиологи.

В Тульской области из-за вспышек ОРВИ приостановили занятия в 14 классах 11 школ и семи группах пяти детских садов. В целом по региону заболеваемость ниже эпидпорога на 34%, за медпомощью обратилось около 5,6 тыс. жителей. Примерно такой же показатель приводит управление Роспотребнадзора по Курской области, где 58% от всех заболевших - школьники от семи до 14 лет. "В двух школах Курска введены ограничительные мероприятия на учебный процесс", - сообщила пресс-служба ведомства.