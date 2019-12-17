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Власти Москвы заинтересованы в увеличении потока туристов из Марокко

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин выразил надежду, что в будущем прямой авиарейс между РФ и Марокко будут осуществлять российские компании

РАБАТ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Москва заинтересована в увеличении потока туристов из Марокко, а также в том, чтобы москвичи знакомились с историей, культурой и традициями североафриканского королевства. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил во вторник министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Ранее сегодня вместе с мэром Рабата Мухаммедом Садики он подписал Декларацию о намерениях, нацеленную на углубление и расширение сотрудничества между столицами двух стран.

"Рабат активно развивает туристическую отрасль. И Москва со своей стороны заинтересована в увеличении потока туристов из Марокко, а также в том, чтобы москвичи знакомились с историей, культурой и традициями Королевства Марокко. Надеюсь, что в ближайшем будущем прямой авиарейс между РФ и Марокко будет осуществлять не только марокканская компания Royal Air Maroc, но также и российские компании", - подчеркнул Черемин.

Доносить объективную информацию

"Москва активно сотрудничает с более чем 150 крупнейшими мегаполисами и макрорегионами мира. И для нас это важно с точки зрения обмена опытом, самыми новейшими технологиями и решениями, которые будут использованы, в том числе, на благо москвичей, - продолжил собеседник ТАСС. - Москва - крупнейший с экономической точки зрения регион РФ. Сегодня такие мегаполисы играют все большую и большую роль не только в создании экономического потенциала стран, но и в сосредоточении научного, человеческого потенциала, высочайших технологий, культуры".

"Поэтому мы стараемся все лучшие достижения Москвы, как иллюстрацию достижений России, показывать за рубежом. Это своеобразная народная дипломатия, позволяющая доносить объективную информацию о том, что происходит в столице России. Ибо очень часто, к сожалению, негативный образ, созданный западными СМИ, пугает тех, кто еще не бывал в Москве. Но, как показал прошедший летом 2018 года Чемпионат мира по футболу, мы с открытой душой и гостеприимно принимали миллионы болельщиков", - отметил Черемин.

Есть чем гордиться

"Москва - безопасный, комфортный, удобный город России, и об этом надо рассказывать везде. Также надо рассказывать о наших экономических достижениях, достижениях в области социального развития, здравоохранения, образования. Сегодня Москве есть чем гордиться: российская столица получает высшие оценки в международных рейтингах, улучшаются позиции Москвы в рейтингах экономического потенциала, инвестиционной привлекательности. Это город, где удобно и безопасно развивать бизнес, именно поэтому в последние годы продолжают расти объемы прямых иностранных инвестиций в Москву", - пояснил министр Правительства столицы РФ.

"Москва демонстрирует прекрасные результаты по своим финансовым показателям. И цель наших конференций, бизнес-миссий и Дней экономики в различных городах мира - это рассказывать о стратегии развития российской столицы, показывать, что сегодня реально происходит в экономической, социальной и культурной жизни города. Считаю, что это - очень важный элемент позиционирования Москвы, привлекающий и инвестиции, и технологии, и человеческие ресурсы, и вместе с тем обеспечивающий ее конкурентоспособность на мировом рынке", - подытожил Черемин.

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