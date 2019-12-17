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Выходной день для калининградских бюджетников перенесли с 28 на 31 декабря

Муниципальным властям рекомендовали также перенести выходной день на 31 декабря для работников бюджетных учреждений

КАЛИНИНГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Бюджетники, работающие в организациях, подведомственных правительству Калининградской области, не будут работать 31 декабря. Соответствующий указ подписан губернатором региона Антоном Алихановым, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Указом губернатора для работников бюджетной сферы в области выходной день перенесен с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - сказал Лысков.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Муниципальным властям рекомендовано также перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря для работников бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, добавил собеседник.

О планах объявить 31 декабря выходным днем для бюджетников калининградский губернатор сообщил 13 декабря. Он отметил, что это позволит, в частности, многим жителям области в свой выходной (28 декабря) воспользоваться государственными услугами, услугами бюджетной сферы. Сам глава региона отдыхать в последний день 2019 года и первые дни 2020 года не планирует.

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Свердловская, Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Крым. Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году. Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

Теги
РоссияКалининградская областьНовый год и Рождество - 2020
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