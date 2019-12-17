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Симулятор избиркома стал одним из лучших IT-проектов в Ростовской области в 2019 году

Также победителями в своих номинациях стали проекты "Приоритет онлайн" и "Интеллектуальная информационная система "Абитуриент"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов участковых и территориальных избирательных комиссий признали одним из лучших IT-проектов в Ростовской области в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"По итогам конкурсного отбора первые места присуждены проектам "Виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов участковых и территориальных избирательных комиссий", "Приоритет онлайн", "Интеллектуальная информационная система "Абитуриент", - говорится в сообщении.

Конкурс IТ-проектов проводится в Ростовской области с 2013 года для пропаганды инновационных достижений в сфере информационных технологий, стимулирования и развития IТ-сферы. Ежегодно победителей конкурса определяют по трем номинациям: "Лучший проект в социальной сфере", "Лучший веб-портал или веб-сайт с интернет-сервисами" и "Лучший проект по автоматизации процессов и (или) обработке данных".

Профессиональное жюри оценивает проекты по критериям актуальности и востребованности, оригинальности, научно-технической обоснованности, дизайну и эргономике, социальной значимости, экономической обоснованности.
 

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РоссияРостовская область
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