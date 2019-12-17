Ростовская область примет X летнюю Спартакиаду учащихся России в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Ростовская область проведет финальные соревнования летней Спартакиады учащихся РФ, а также официальные церемонии открытия и закрытия в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Региону доверено проведение финальных соревнований Спартакиады по 23 дисциплинам, а также официальные церемонии открытия и закрытия. Финалы пройдут в июне-августе в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азовском районе", - говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону пройдут финальные соревнования по акробатическому рок-н-роллу, брейкингу, баскетболу, велосипедному спорту на шоссе, треке и маунтинбайку, гандболу, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, настольному теннису, пляжному волейболу, синхронному плаванию, современному пятиборью, греко-римской борьбе, стендовой стрельбе и триатлону. В Таганроге состоятся финалы по гандболу (юноши), парусному спорту, тхэквондо и стрельбе из лука. В селе Кулешовка Азовского района пройдут финалы по хоккею на траве (юноши, девушки).

"Спартакиада учащихся России - это масштабный спортивный праздник, в котором принимают участие сильнейшие команды из разных регионов страны. Соревнования спартакиады для многих спортсменов стали первым шагом на пути к олимпийскому золоту", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.