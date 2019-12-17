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Центры тематических общественных пространств планируют открыть в Волгоградской области

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, эти центры помогут реализовывать потенциал жителей в спорте, культуре и профессии

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Базовые многофункциональные центры с тематическими общественными пространствами могут появиться в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров на встрече с призерами всероссийских состязаний профессионального мастерства.

"Я думаю, что пришло время подумать о серьезном молодежном проекте - о создании базовых многофункциональных центров тематических общественных пространств. Это будет стратегический проект для Волгограда и Волгоградской области, вы говорили об этом, когда мы с вами встречались, и мы готовы перейти от слов к делу", - сказал Бочаров.

Глава региона отметил, что среди таких центров - музей "Россия - моя история" и парк в пойме реки Царица, аэроклуб "Юный ястреб", молодежный центр "Зеленая Волна", восстановленный Детско-Юношеский центр. По его словам, эти центры помогут реализовывать потенциал каждого жителя Волгоградской области в спорте, культуре и профессии.

"Нужно в течение 2020 года продумать всю инфраструктуру, которая должна быть создана либо приведена в соответствующее состояние, и чтобы центры были для всех возрастов, - уточнил губернатор.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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