Туристы впервые смогут принять участие в казачьих обрядах в новогоднюю ночь на Кубани

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Этнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае, посвященный культуре и традициям казачества, впервые за историю существования примет туристов в новогоднюю ночь. Отдыхающим предложат принять участие в казачьих обрядах и угостят традиционными блюдами, сообщила во вторник пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Этнографический комплекс "Атамань" расположен в Темрюкском районе Краснодарского края, он открылся в 2009 году, общая площадь превышает 60 га, комплекс не имеет аналогово в России. Он посвящен культуре и традициям казачества, воссоздана точная копия традиционной казачьей станицы периода переселения казаков на Кубань. За все годы существования комплекса он работал сезонно, принимал туристов с мая по октябрь.

"Крупнейший этнографический выставочный комплекс "Атамань" впервые будет открыт для посещения на время новогодних праздников со 2 по 12 января. Гости смогут принять участие в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, посетить мастер-классы гончарного и кулинарного мастерства, росписи пряников и сувениров, своими руками изготовить обереги и даже погадать на варениках. Посетителей ждет радушный прием с традиционными казачьими угощениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также гости региона в новогодние праздники смогут принять участие в параде сказочных героев в Сочи Парке, там пройдет барабанное шоу и выступит для гостей оркестр Дедов Морозов, который исполнит мелодии на духовых и ударных инструментах. В Краснодаре 1 января состоится новогодний забег по главной улице города - Красной.

Ранее сообщалось, что для повышения туристического потока в регион на новогодние праздники в Геленджике впервые в истории города проведут новогодний карнавал.

Краснодарский край является лидером туристической отрасли в России, в 2018 году регион посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти планируют сохранить в 2019 году. В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек.