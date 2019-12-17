Международный благотворительный кадетский бал прошел в Москве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. IV Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны, прошел в московском Гостином дворе во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Цель данного проекта, чтобы у нас были мир, дружба и будущее. Для нас очень важно, чтобы дети, которые в будущем станут политиками, дипломатами, героями, будут занимать важные посты, могли находить общий язык, дружить и понимать друг друга. Никакие конфликты недопустимы, их нужно решать за столом переговоров, и эта площадка может дать возможность детям подружиться, узнать, понять и услышать друг друга", - сказала журналистам руководитель патриотического проекта "Международный благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова.

По ее словам, география мероприятия ежегодно расширяется, в этом году на бал прибыли 1,5 тыс. воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами из 65 регионов России и стран СНГ.

"Впервые наше мероприятие было организовано в 2016 году, тогда было порядка 20 регионов, а сегодня у нас представлены уже 65 регионов. Что касается международной составляющей, мы уделяем этому большое внимание. У нас сегодня пары из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик", - подчеркнула руководитель проекта.

Кадетский бал носит также благотворительный характер, в нем участвуют дети из социальных учреждений. "Для ребят предусмотрена культурная программа, в том числе посещение Большого Кремлевского дворца, Президентского полка, Музея космонавтики и других столичных музеев. Каждый год мы меняем делегации, чтобы у как можно большего числа ребят была возможность посетить эти знаковые места Москвы и России", - отметила Кирпичникова.

Среди почетных гостей бала - Герои Советского Союза и России, руководители ведущих организаций ветеранов, депутаты Госдумы, спортсмены, деятели науки и искусства. "Мы даем ребятам уникальную возможность подойти к ним, поговорить, получить советы на будущее", - добавила она.