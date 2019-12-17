Юных активистов Севастополя наградили на "Балу патриотов"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. "Бал патриотов", где наградили лучших школьников Севастополя по итогам 2019 года, прошел во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Мы гордимся севастопольскими ребятами, которые по разным направлениям добиваются серьезных успехов не только на региональном, но и на всероссийском и международном уровнях. В Севастополе делается все для того, чтобы наша система образования совершенствовалась", - сказала, поздравляя ребят, вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Вице-спикер городского Заксобрания Татьяна Лобач, обращаясь к школьникам, отметила, что город гордится их достижениями. Она напомнила ребятам, что они своими успехами отстаивают честь Севастополя. По данным пресс-службы правительства города, на награды "Бала патриотов" претендовали около 800 человек по семи номинациям: "Наше звание - Севастопольцы", "Научный прорыв", "Творческий взлет", "Служить России", "Сила духа", "О спорт, ты мир", "Сердце отдаю детям". В каждой из них лауреатами стали 12 участников - отдельные школьники или команды различных организаций.

В частности, одну из наград в номинации "Наше звание - Севастопольцы" получило детское объединение "Историки-краеведы". Занимающиеся в нем школьники изучают историю России, Севастополя и своих семей, занимают призовые места не только на городских, но и на всероссийских конкурсах. Например, Марина Романова стала второй на всероссийской олимпиаде по школьному краеведению.

"Чтобы попасть на всероссийский конкурс, нужно было пройти через городской и региональный этапы конкурса, войти в число лучших в заочном туре, в том числе представить исследовательскую работу. Я писала про своего дедушку-военного Петра Семеновича Кулькова - в детстве, в войну, он работал на секретном производстве, потом окончил военное училище, был военным комендантом Костромы, а переехав в Севастополь, стал внештатным корреспондентом газеты "Флаг Родины". В Москве олимпиада длилась целую неделю, среди заданий были описание экспонатов в реальном музее, защита исследовательской работы, конкурс эрудитов", - рассказала Романова ТАСС.