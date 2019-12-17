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Жители Подмосковья смогут подарить новогодние подарки детям-сиротам

Передать подарки можно через Министерство образования Подмосковья, управление опеки и попечительства или детдом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Акция "Стань Дедом Морозом", в рамках которой любой желающий сможет сделать подарок подмосковным детям-сиротам, стартовала во вторник в регионе и продлится до 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Любой желающий может сделать подарок детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей с 17 по 26 декабря. Чтобы исполнить новогоднее желание, нужно перейти на cайт usynovite.mosreg.ru, выбрать детский дом и какому ребенку сделать подарок. Затем необходимо сообщить его имя по указанному телефону - на сайте появится пометка "Дед Мороз найден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках акции "Стань Дедом Морозом" все желающие смогут передать подарки для детей через Министерство образования Подмосковья, управление опеки и попечительства или детдом.

"Наши детки писали из разных концов Подмосковья, у нас более 400 таких писем. У меня тоже есть новогоднее желание: главное, чтобы все были здоровы, чаще улыбались и все самые смелые желания сбывались", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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