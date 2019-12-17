Здание "Тучкова буяна" рядом с будущим арт-парком в Петербурге передадут городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Историческое складское здание XVIII века "Тучков буян" на набережной Малой Невы, которое примыкает к территории будущего арт-парка в центре Санкт-Петербурга, планируется передать в собственность города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба петербургской администрации.

"Губернатор Александр Беглов провел в Управлении делами президента России рабочую встречу, на которой обсуждалась передача в собственность Санкт-Петербурга объекта исторического и культурного наследия федерального значения - здания пеньковых складов "Тучков буян" (Большой проспект Петроградской стороны, д. 1а, литера А). В настоящее время здание находится в собственности ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе" Управления делами президента Российской Федерации. Оно будет передано в собственность Санкт-Петербурга в целях дальнейшего приспособления для современного использования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Историческое название "Тучков буян", которое применялось для этой местности, может перейти новому парку - такую рекомендацию высказала топонимическая комиссия, и за этот вариант проголосовали горожане. Буяном раньше называлось место на берегу, служащее для склада товаров. На набережной Малой Невы в этой части в 1763-1772 годах было построено здание пеньковых складов, которое потом в городе называли "Дворец Бирона". Оно достраивалось в 1930-х годах и получило статус федерального памятника, в реестре оно записано под названием "Тучков буян".

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение Владимира Путина. Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости.