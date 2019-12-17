Власти Подмосковья планируют выдать 15 тыс. ключей обманутым дольщикам в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 15 тыс. ключей планируется выдать в Московской области в 2020 году обманутым дольщикам, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"На следующий год мы поставили в план 15 тыс. ключей. В том числе, это такие объекты, как печально известный Urban Group, который мы вместе с ДОМ.РФ, спасибо нашим федеральным партнерам, достраиваем и вручаем ключи", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в текущем году власти Подмосковья поставили годовой рекорд по предоставлению ключей обманутым дольщиком - было выдано более 19 тыс. ключей.

"Уже потратили 60-65 млрд рублей, чтобы удовлетворить права граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков. Наша задача - дальше находить способы решения этой проблемы", - добавил Воробьев.

По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, с 2013 года в Подмосковье были восстановлены права свыше 47,7 тыс. участников долевого строительства.