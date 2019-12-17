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Убийство Павла Шеремета

В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета

Результаты исследований приобщены к материалам уголовного дела, добавили в полиции

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Таким образом, пресс-служба Национальной полиции Украины прокомментировала появившуюся в СМИ резонансную информацию о противоречивости данных о проведенных экспертизах, которые якобы ставят под сомнение причастность к убийству установленных лиц.

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"Информация о противоречивости результатов проведенных экспертиз не соответствует действительности", - говорится в сообщении полиции.

Ранее украинские СМИ сообщили, что британский эксперт Иван Бирч, анализируя изъятое с камер наблюдения на месте взрыва автомобиля Шеремета видео, сделал вывод, что на нем может фигурировать только одна женщина, а не две, как установила полиция. В свою очередь, в полиции опровергли это, пояснив, что Бирч изначально проводил анализ лишь "ограниченного фрагмента видео". "Когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы, - продолжили в полиции. - Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины".

В полиции добавили, что "эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного дела и стали частью доказательной базы".

Теги
УкраинаУбийство Павла ШереметаШеремет, Павел Григорьевич
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