Власти Петербурга почти на треть увеличили парк снегоуборочной техники

ТАСС, 18 декабря. Парк снегоуборочной техники в Санкт-Петербурге к началу зимнего сезона увеличен почти на треть, сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

"[Закупили] 471 единицу многофункциональной всесезонной техники. В основном, снегоуборочной. Как и планировали, получили ее до 1 декабря", - сказал Беглов, уточнив, что это прибавка к тому, что есть, "почти на треть". В начале года парк снегоуборочной техники в Петербурге насчитывал около 1,2 тыс. единиц.

По его словам, на эти цели потрачено порядка 3 млрд рублей. В закупку вошли средства малой ручной механизации, техника для уборки дворов. С учетом увеличения парка техники проводится набор штата водителей и механизаторов. "В следующем году продолжим закупки", - пообещал губернатор.

Подготовка к зимнему сезону, как отметил Беглов, включала также переоборудование инженерных коммуникаций на чердаках, чтобы на крышах не образовывались сосульки.

"Проводим программу "Холодный чердак". Нужно изолировать теплоснабжающие трубы, обеспечить вентиляцию, чтобы чердаки проветривались, и температура отличалась от уличной не более, чем на пять градусов. Тогда не будет парникового эффекта. Кроме того, прокладываем низковольтный электрический кабель на крышах, чтобы не образовывалась наледь", - сказал губернатор. В рамках эксперимента переоснастили 80 домов. По словам Беглова, опыт показал, что потребность в уборке крыши от снега сокращается практически в пять раз.