Беглов: ликвидация полигона опасных отходов "Красный Бор" под Петербургом займет шесть лет

ТАСС, 18 декабря. Полигон "Красный Бор" под Санкт-Петербургом, на котором накоплено более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, планируется ликвидировать за шесть лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

Полигон, принимавший опасные отходы из разных регионов в течение нескольких десятков лет, закрылся в 2014 году, но вопрос его рекультивации и ликвидации экологических рисков до конца не решен. В 2020 году "Красный Бор" перейдет из городского в федеральное подчинение, в июне администрация Петербурга заключила соответствующее соглашение с Минприроды.

"Передаем в ведение федеральных структур полигон токсичных отходов "Красный Бор". С этой, извините, всероссийской помойкой пора заканчивать. Договорились, что "Бором" займется Росатом и за шесть лет ликвидирует его. Должна быть проведена полная утилизация свалки", - сказал Беглов.

Он также рассказал о планах запуска в Санкт-Петербурге в январе круглосуточной экологической службы, которая будет следить, в том числе ночью, за тем, чтобы не происходил несанкционированный сброс отходов в реки и каналы, а предприятия не выпускали вредные вещества в воздух.