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Бразилия вводит запрет на использование трансжиров в продуктах питания

Он будет вводиться поэтапно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 декабря. /ТАСС/. Бразильское национальное агентство по санитарному надзору во вторник единогласно поддержало предложение о запрете использования трансжиров в пищевой продукции. Об этом говорится в публикации на сайте регулятора.

Данная мера будет вводиться поэтапно: начиная с установления с 1 января 2020 года предельных значений содержания трансизомеров жирных кислот (ТЖК) в продуктах питания и введения ограничений на их использование при оказании услуг и вплоть до полного запрета частично гидрогенизированных жиров к 2023 году. Как уточняется в публикации, таким образом власти намерены обезопасить население от связанных с употреблением этих соединений рисков для здоровья.

По мнению врачей, при доле ТЖК выше 1% общей энергетической ценности ежедневно потребляемых белков, жиров и углеводов (БЖУ) повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в публикации. В 2010 году Бразильский институт географии и статистики провел исследование потребительской корзины соотечественников, в результате которого выяснилось, что содержание трансжиров в ежедневном рационе представителей всех возрастных категорий населения страны составила 1,8% БЖУ.

В настоящее время ограничения на применение ТЖК при производстве продуктов питания действуют в 49 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент Европа занимает лидирующее положение в мире по количеству стран, принявших меры по практически полному устранению из питания населения трансжиров, из-за которых в мире ежегодно погибает до полумиллиона человек. В России с января 2018 года действуют требования, согласно которым маргарины, спреды, растительно-молочные жировые смеси должны содержать не более 2% трансжиров, а производители должны указывать эти проценты на упаковках.

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Бразилия
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