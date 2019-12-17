Верховный суд предлагает вернуться к вопросу возрождения института следственных судей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России с целью контроля за качеством следствия предлагает вернуться к вопросу о возрождении института следственных судей, специализирующихся на законности следственных действий. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Владимир Давыдов, выступая на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина по теме "Бизнес и судебная власть: стратегия и потенциал развития доверия".

"С моей личной точки зрения роль прокурорского надзора (над предварительным расследованием - прим. ТАСС) значительно ослабла с передачей компетенции Следственному комитету. Наверное, стоит подумать об усилении судебного контроля за досудебном производством за действиями и решениями должностных лиц, которые осуществляют уголовное преследование", - сказал Давыдов.

Он заметил, что в настоящее время судебный контроль за следствием (в порядке статьи 125-й УПК) "достаточно формален". "С моей точки зрения, практически не эффективен - только 4,5% жалоб удовлетворяется. А при рассмотрении ходатайств об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в отношении предпринимателей, предмет судебного контроля очень ограничен", - отметил Давыдов.

Заместитель председателя Верховного суда пояснил, что "судья не вправе проверить доказанность подозрения или обвинения". "Здесь важен не формальный аспект, а содержательный. Может быть, стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься всеми этими вопросами. Разумеется, без права в последующем рассмотрения дела по существу", - добавил он.

Давыдов сообщил, что если в год судами рассматривается до 900 тыс. уголовных дел в отношении примерно 1 млн лиц, то различных материалов по жалобам, ходатайствам (в ходе расследования уголовных дел - прим. ТАСС) рассматривается уже 2 млн 800 тысяч. "Это уже самостоятельная специфическая деятельность судей, и можно было бы подумать о компетенции, которая могла бы быть передана следственному судье", - считает он.

В то же время Давыдов признал, что "этот вопрос требует всесторонней проработки". Он напомнил, что такой опыт есть в Казахстане и Германии. "Наверное, следовало бы его изучить, но вообще сама жизнь подталкивает к этому, необязательно здесь что-то копировать. Это правильный путь", - уверен заместитель председателя Верховного суда России.