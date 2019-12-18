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В Забайкалье направят более 3 млн рублей на создание противопожарных полос вдоль границы

Эти меры связаны с риском возникновения природных пожаров из-за перехода огня из Китая и Монголии на территорию региона, сообщил и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев
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© Алексей Штокал/ТАСС

ЧИТА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выделили свыше 3,3 млн рублей на создание минерализованных полос вдоль государственной границы для защиты региона от перехода природных пожаров из Китая и Монголии, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Из бюджета Забайкальского края выделено более 3,3 млн рублей для организации минерализованных полос вдоль государственной границы в регионе. Данные меры связаны с риском возникновения природных пожаров в Забайкалье из-за перехода огня с территории соседних стран", - говорится в сообщении.

И.о. вице-премьера края Андрей Гурулев напомнил, что часть природных пожаров в Забайкалье в 2019 году началась как раз по этой причине. "Первоочередная задача перед началом пожароопасного периода - постараться обезопасить наш регион со всех сторон, ни в коем случае не допустить повторения апрельской чрезвычайной ситуации. Принятые меры должны значительно сократить риски", - цитирует его пресс-служба.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты. Травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

Теги
РоссияКитайМонголияЗабайкальский крайДальний Восток
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