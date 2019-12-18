В посольстве РФ в Канаде показали фильм "Школа палачей" о лагере СС в Польше

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Показ российского документального фильма о действовавшем в период Второй мировой войны в Польше учебном лагере СС "Их звали травники (Школа палачей)" состоялся во вторник в посольстве России в Оттаве, передает корреспондент ТАСС. На просмотр были приглашены представители дипломатического корпуса канадской столицы, активисты организаций российских соотечественников, дети войны, проживающие сейчас в Канаде, а также соавторы киноленты.

"Сегодня мы собрались, чтобы вместе посмотреть историко-документальный фильм о школе палачей и изуверов в концентрационном тренировочном лагере "Травники". Творившийся там рукотворный кошмар прислужников немецко-фашистских оккупантов забыть и простить невозможно", - заявил посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. Он подчеркнул, что преступлениям нацистов нет срока давности. "Мы, ныне живущие, не имеем права предать забвению и позволить переписать правду о том, что именно Красная армия вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции спасла мир от коричневой чумы", - отметил дипломат.

"Ужасы Второй мировой войны почти забыты. Сегодня так называемые группы ненависти вновь набирают популярность в разных странах, и это совершенно очевидно, поэтому нам очень важно напомнить людям, к чему приводит такая политика ненависти", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Эдвард Старосельский, который стал одним из авторов сценария фильма. По его словам, киноленту "Их звали травники (Школа палачей)" уже увидели зрители в Польше, Словакии, на Кипре, в Израиле и в Бельгии, а 19 декабря она будет показана в посольстве России в Вашингтоне.

"В 1930-х годах, когда Адольф Гитлер пришел к власти, большинство населения Германии так же мало знало о той идеологии, которую проповедуют нацисты, поэтому они не смогли предотвратить ее последствий, таких как Холокост. Сейчас мы также видим расцвет групп фашистов и неонацистов в Европе и Соединенных Штатах, мы видим схожие тенденции", - заявил корреспонденту ТАСС участвовавший в мероприятии профессор истории и директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, который также принимал участие в создании фильма.

По его словам, данный фильм призван просветить в первую очередь молодое поколение разных стран мира о том, что происходило в годы Второй мировой войны. По словам Кузника, в своем университете он спрашивал студентов, что они знают о Второй мировой войне, и получал неутешительные ответы. "Например, большинство не знает, сколько евреев было уничтожено во время Холокоста, они думают, что на войне погибло приблизительно 100 тыс. советских граждан, а не 27 млн человек. Эти дети не имеют представления, что такое Вторая мировая война, что такое холодная война. Если вы не знаете историю, то она легко может быть переписана", - подчеркнул профессор.

О фильме

Фильм повествует о созданном в 1941 году в польском местечке Травники по инициативе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера учебном лагере для подготовки тюремщиков для лагерей смерти из числа попавших в немецкий плен в первые месяцы войны советских военнослужащих, как правило, добровольно согласившихся сотрудничать с гитлеровцами. Когда скорое поражение Германии стало очевидным, они скрывались, некоторые под видом военнопленных примкнули к движениям сопротивления в европейских странах, а затем перебрались за океан.

"Травников" после окончания войны разыскивали советские органы госбезопасности. Им удалось найти несколько сотен человек, но многих обнаруженных за рубежом Запад не выдал по политическим мотивам. Тем не менее их поиск продолжается. Расследования ведутся, в том числе в Германии, США и Израиле, и этих людей предают суду, несмотря на возраст.