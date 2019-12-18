Роскачество рассказало, как защититься от хакеров при использовании IP-камеры

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полностью защититься от хакеров при использовании беспроводных IP-камер невозможно, однако есть ряд правил, которые помогут сделать их использование более защищенным. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Беспроводная IP-камера позволяет без сложных настроек и удаленно записывать видео, транслировать запись в интернет и держать пользователя в курсе того, что происходит дома, пока его там нет. Однако если доступом к камере удаленно завладеет злоумышленник, то, по сути, пользователь "приглашает" хакера в свой дом, отметили в Роскачестве.

"Беспроводные камеры опасны - как и любое другое устройство, которое подключается к интернету, будь то холодильник, кофеварка и другие вещи "умного дома", - отмечается в сообщении. - Очень много случаев, когда частные данные попадали в руки хакеров именно с помощью Wi-Fi-камер. Если подключиться к камерам кафе или ресторана, можно увидеть клавиатуру жертвы и узнать ее пароли".

Рекомендации Роскачества

Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, эксперты в первую очередь рекомендуют не экономить и покупать камеру только проверенных производителей, у которых есть обновляемый сайт и работающая служба поддержки. При этом камера должна поддерживать возможность шифрования данных - это должно быть указано на упаковке или на сайте производителя. Шифроваться должен не только видео-контент, но и конфигурационные файлы, в том числе пароль и логин. Веб-страница, на которой осуществляется просмотр видеотрансляции с камеры, должна иметь действующий сертификат безопасности и использовать протокол HTTPS. Об этом свидетельствуют изображение "замочка" в адресной строк и символы https, отметили в Роскачестве.

После покупки камеры необходимо поменять на ней установленные по умолчанию пароли. Пароли должны быть сложными, их необходимо регулярно обновлять. Также необходимо регулярно обновлять прошивку камеры из официальных источников, поскольку производители постоянно устраняют ранее найденные уязвимости.

Если это возможно, эксперты также рекомендуют отключать сервисные учетные записи. Также необходимо установить фильтрацию по IP-адресам и указать только те из них, с которых можно подключаться к камере, если такая функция поддерживается устройством.

При просмотре видеопотока с камеры не рекомендуется использовать публичные незащищенные Wi-Fi-сети - в метро, кафе, аэропортах и так далее. Это опасно, поскольку хакер может создать сеть с похожим названием, и, подключившись к ней по ошибке, вы направите свои данные злоумышленнику. Кроме того, злоумышленник может взломать публичную сеть и также завладеть вашими данными при подключении, предупредили эксперты.