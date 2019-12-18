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В Австралии зафиксировали самый жаркий день в истории

Средняя температура на континенте составила 40,9 градуса выше нуля

СИДНЕЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Вторник - 17 декабря - стал самым жарким днем в истории Австралии. Такие данные обнародовало в среду государственное метеобюро страны (BOM).

Согласно данным австралийского бюро метеорологии, средняя температура на континенте во вторник составила 40,9 градуса выше нуля, что на 0,3 градуса превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в январе 2013 года. Впрочем, метеорологи сразу предупредили, что продлится такая жара недолго, уже к началу следующей недели циклон принесет холодный воздух из Антарктиды и остудит континент.

В бюро также отметили, что столбики термометра во многих населенных пунктах преодолели отметку в плюс 45 градусов.

Абсолютный температурный рекорд был установлен в городе Однадатта, где во вторник была зафиксирована температура в 50,7 градуса Цельсия. Воздух над Канберрой прогрелся до плюс 40 градусов и по прогнозам синоптиков ее жителям стоит приготовится к очень жаркой неделе - к пятнице здесь ожидается плюс 42, а суббота станет самым жарким днем со средней температурой около 45 градусов.

Как рассказали в BOM, аномальная жара третьей декабрьской недели стала результатом многомесячной засухи и позднего начала сезона дождей на севере континента. "С приходом лета температура продолжит расти, а вот настоящих дождей мы едва ли дождемся до апреля 2020 года", - отметила метеоролог BOM Сара Скалли. Сотрудники бюро также предупредили, что к январю во многих регионах страны установится экстремальная жара и посоветовали жителям континента быть внимательнее к себе и своим близким, а при необходимости обращаться за помощью к врачам.

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Австралия
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