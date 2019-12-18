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Минздрав отметил необходимость учитывать медпоказания пациента при закупке лекарств

Различие лекарственных форм не является препятствием для их взаимозаменяемости, также отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минздрав подготовил разъяснительное письмо для регионов, в котором указывается что, при закупке препаратов следует учитывать медицинские показания пациента. В частности, если у человека есть индивидуальная непереносимость, к покупке допускаются препараты как по международному непатентованному наименованию (МНН), так и по торговому наименованию (ТН), следует из документа, распространенного в среду пресс-службой Минздрава.

МНН - это уникальное наименование основного действующего вещества лекарства, признаваемое во всем мире и являющееся общественной собственностью. Торговое наименование - название лекарства, присвоенного его разработчиком. В рамках одного МНН могут быть зарегистрированы препараты большим количеством производителей с разными торговыми наименованиями.

"В случае при наличии медицинских показаний (индивидуальной непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии осуществляется назначение лекарственных препаратов не по МНН, а по торговому наименованию. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента", - говорится в тексте письма за подписью директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елены Максимкиной.

Отмечается также, что письмо подготовлено в рамках дорожной карты по повышению качества оказания медпомощи и обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом - тяжелым заболеванием легких, которое проявляется в детском возрасте. При этом каждый контракт на закупку по торговому наименованию предусматривает закупку лекарств для каждого отдельного пациента. Кроме того, в письмо обозначается, что описание закупки лекарства должно учитывать равнозначность форм и дозировку препаратов.

"Различие лекарственных форм не является препятствием для их взаимозаменяемости, если при проведении биоэквивалентности лекарственного препарата или в случае невозможного проведения этого исследования при проведении терапевтической эквивалентности лекарственного препарата доказано отсутствие клинически значимых различий фармакокинетики (реакции организма на препарат - прим. ТАСС) и (или) безопасности эффективности лекарственного препарата для медицинского применения", - следует из документа.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова утвердила дорожную карту по повышению качества оказания медпомощи и обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом. Согласно дорожной карте, должен быть разработан регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, а также обновлены клинические рекомендации по муковисцидозу у детей. Кроме того, будет доработан список небезопасных препаратов для контроля. При этом будут проведены дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству.

Проблема с лекарствами

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. В регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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