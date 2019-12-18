Дума приняла закон о межведомственных комиссиях по вопросам организации детского отдыха

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. К их полномочиям будут относиться обеспечение взаимодействия различных органов и организаций, подготовка рекомендаций, проведение информационно-разъяснительной работы для бизнеса и анализ результатов оздоровительной кампании.

"Предлагается установить на уровне федерального закона возможность создания... межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей", - пояснила ранее автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Межведомственная комиссия будет координировать работу органов, организаций и лиц, выезжать в детские лагеря при получении информации о возможных нарушениях, проводить перед началом оздоровительной кампании обучающие семинары для руководства детских лагерей, мониторить ситуацию в сфере детского отдыха и разрабатывать предложения по повышению его эффективности, анализировать результаты оздоровительной кампании. "Комиссия… вправе направлять в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований", - говорится в документе.

Межведомственная комиссия будет создаваться решением главы субъекта РФ, в ее состав будут включаться представители региональных органов законодательной и исполнительной власти, а также территориальных отделений федеральных ведомств, осуществляющих надзор в сфере образования, соблюдения трудового законодательства, надзор в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический и пожарный надзор. В работе комиссий также смогут участвовать сотрудники ведомств, отвечающих за госконтроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах. Предусмотрено участие и представителей органов местного самоуправления, уполномоченного по правам ребенка в регионе. Решением главы региона в состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.

Изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".