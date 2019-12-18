Рязанский губернатор объявил 31 декабря выходным для сотрудников правительства региона

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 21 декабря для государственных служащих правительства, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Решением губернатора Рязанской области Николая Любимова для государственных служащих правительства Рязанской области рабочий день 31 декабря 2019 года перенесен на субботу, 21 декабря, текущего года", - говорится в сообщении.

Также принять соответствующие изменения в рабочем графике рекомендовано руководителям центральных исполнительных органов власти Рязанской области, а также организациям и предприятиям, где это возможно без нарушения технологических процессов.