Руководитель отрядов "Лиза Алерт" стал победителем народного голосования "Headliner года"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Руководитель поисково-спасательных отрядов "Лиза Алерт" Григорий Сергеев признан победителем по итогам народного голосования премии "Headliner года", сообщает в среду оргкомитет премии.

Народное голосование проходило на сайте премии с 15 октября, всего за номинантов премии было отдано свыше 230 тыс. голосов. Григорий Сергеев был номинирован в категории "Социальные и общественные проекты". Как победитель народного голосования он получит 1 млн рублей.

"За девять лет благодаря волонтерам отряда "Лиза Алерт" в России больше 46 тыс. пропавших людей были найдены живыми. По мере нашей деятельности и роста доверия к отряду оказалось, что еще одна наша миссия - ежедневно показывать, что человеческая жизнь бесценна, поэтому надо ее спасать, привлекая какие угодно ресурсы - общественные, коммерческие, государственные, не считаясь с затратами, и с участием всех неравнодушных людей", - приводятся в сообщении слова Сергеева.

Помимо Сергеева, лидерами народного голосования премии в номинациях и обладателями грантов по 200 тыс. рублей на развитие проектов стали популяризатор графического романа, инициатор создания первой общедоступной библиотеки комиксов Андрей Дроздов в номинации "Культура и искусство", организатор летних образовательных лагерей в горах Дагестана для сельских детей, не имеющих доступа к современным образовательным сервисам и программам, Калеб Шмидт в номинации "Наука и образование". В номинации "Бизнес и инновации" победил социальный предприниматель из Омска Владимир Платов, чья экоферма "Планета коров" доказывает, что можно заниматься сельским хозяйством, не нанося вреда ни земле, ни животным.

О премии

Премия "Headliner года" проходит в третий раз и направлена на то, чтобы составить карту самых интересных инициатив, реализующихся в России, а также поощрить их лидеров. Основными темами этого года стали гражданские права, комфортное долголетие и гендерное равноправие, гуманное отношение к людям и животным, сохранение культурного наследия, доказательная медицина и паллиативная помощь, альтернативные методики и форматы образования, ответственное потребление и зеленые технологии.

Народное голосование - первый этап премии. За главный приз в размере 2 млн рублей сразятся 50 номинантов из шорт-листа, в который войдут по 10 проектов в каждой категории - пять финалистов народного голосования и пять проектов, отобранных экспертами.

В состав экспертного совета премии вошли общественные деятели, профильные специалисты и лидеры мнений. В их числе - Лида Мониава ("Дом с маяком"), Татьяна Константинова ("Справедливая помощь Доктора Лизы"), Сергей Георгиевский (Агентство стратегического развития "Центр"), Надежда Степанова (Политех), Вероника Кандаурова (ММОМА), Михаил Левин (Британская высшая школа дизайна), Всеволод Коршунов (Московская школа кино). Экспертом направления "Наука и образование" также выступила руководитель направления "Наука" портала "Будущее России. Национальные проекты" Ирина Мандрыкина.

Подведение итогов и церемония награждения авторов лучших проектов состоится в феврале 2020 года.