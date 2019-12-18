В РПЦ считают необходимым пересмотр религиозного законодательства Украины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украинские законы, касающиеся защиты прав верующих, должны быть пересмотрены, так как могут быть дискриминирующими. Таким мнением поделился с ТАСС в среду председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Вероятно, необходим пересмотр религиозного законодательства Украины, потому что в своем настоящем виде оно не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и может считаться дискриминационным. Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку "свой - чужой", - сказал он.

Ранее в Киеве Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры Украины о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Согласно Уставу РПЦ, УПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

Временная мера

Митрополит Иларион полагает, что цель переименования, которого потребовало Министерство культуры Украины, заключается в передаче ее названия так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), которую РПЦ и УПЦ не признают канонической церковью, и облегчении перерегистрации уставов приходов УПЦ для перехода в ее юрисдикцию. "Декларируемая цель переименования - заставить Украинскую православную церковь указать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату, то есть признать себя иностранной, "неукраинской" религиозной организацией. Фактическая цель - украсть и передать ее название так называемой Православной церкви Украины, что облегчило бы рейдерские захваты храмов канонической церкви на Украине и перерегистрацию их уставов", - добавил он.

Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) о запрете государственным ведомствам и их подразделениям, а также регистраторам и нотариусам проводить любые регистрационные действия о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения спора по существу. Глава ОВЦС полагает, что это решение стало временной мерой, и теперь УПЦ должна будет дождаться решения Административного суда по существу иска.

"Административный суд, вероятно, понимает, что пока спор не рассмотрен по существу, местные органы власти могут начать переименование, что называется, в явочном порядке. А это может привести к новой волне захватов храмов и новому витку конфессионального противостояния на Украине. Поэтому в качестве временной, обеспечительной меры суд наложил запрет на внесение в государственный реестр Украины изменений, касающихся религиозных организаций Украинской православной церкви", - сказал он. Представители РПЦ и УПЦ неоднократно заявляли о том, что сторонники так называемой ПЦУ проводят захваты принадлежащих УПЦ храмов.

Новая непризнанная структура

Новая религиозная структура - так называемая ПЦУ была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - и получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви.

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения вопросов сохранности единства православия и провести ее в Иордании. Заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что она может состояться в феврале 2020 года перед Великим постом. Ранее он заявил, что ближайшее заседание Священного синода РПЦ примет необходимые постановления о взаимодействии с Александрийской церковью после того, как патриарх Александрийский Феодор II принял решение о признании ПЦУ.

Прецеденты государственного вмешательства

Митрополит Иларион отметил, что "прискорбные и опасные" прецеденты вмешательства светского государства в дела церкви наблюдаются не только на Украине. "В Черногории <...> правительство недавно одобрило и направило на рассмотрение парламента проект дискриминационного закона о вероисповеданиях, закладывающего правовую основу для изъятия в собственность государства недвижимого имущества религиозных организаций <…> Законопроект, несомненно, направлен, прежде всего, против интересов Сербского патриархата, отношения с которым, в отличие от других конфессий, власти Черногории до сих пор не урегулировали каким-либо соглашением", - рассказал он. При этом, по мнению митрополита Илариона, перспектива принятия нового закона серьезно беспокоит и Ватикан, а также другие религиозные организации Черногории.

Большая часть недвижимого имущества религиозного назначения на территории Черногории относится, по его словам, именно к епархиям Сербской православной церкви (СПЦ). "К Сербской православной церкви относится подавляющее большинство православного населения Черногории, выразившего возмущение дискриминационным законопроектом на многотысячном Церковно-народном собрании в Подгорице 15 июня 2019 года. <…> С глубоким сожалением приходится констатировать, что законопроект в его нынешнем виде грубо нарушает выраженную волю большинства граждан", - добавил митрополит.

Ситуация в Черногории

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 известных в православном мире святынях, включая Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей".

В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович), комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви", и что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь".

В Черногории существует Черногорская православная церковь (ЧПЦ) - непризнанная поместными церквами юрисдикция, заявившая о своей независимости от СПЦ на народном сборе в Цетине 31 октября 1993 года.