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Свыше 1,5 тыс. работников Липецкой области обучили бережливым технологиям в 2019 году

Идеи бережливого производства сейчас внедряются на 118 предприятиях региона

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. работников предприятий Липецкой области прошли в текущем году обучение бережливым технологиям производства. Об этом сообщил в среду глава региона Игорь Артамонов, выступая на заседании профильного координационного совета областной администрации.

"Свыше 1,5 тыс. человек прошли обучение, идеи бережливого производства внедряются на 118 площадках региона, разработано 288 проектов", - сказал он. В связи с этим Артамонов напомнил, что в области также реализуется нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", благодаря которому в текущем году появился центр компетенций в сфере производительности труда.

По словам главы региона, первая волна перехода на бережливое производство показала в Липецкой области положительные результаты. В частности, предприятия продемонстрировали рост производительности труда и заметно сократили время технологических процессов.

"Мы придаем большое значение развитию лин-технологий (бережливых технологий - прим. ТАСС) и повышению производительности труда, поле для реконструкции огромное", - заметил Артамонов.

Однако он признал, что в настоящее время в регионе "пока недостаточно людей", а "бережливые идеи не всем проникли в сознание".

"Мы заинтересованы в том, чтобы липецкие компании повышали свою производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату", - сказал он.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что в настоящее время местным предприятиям открыт доступ к специальным мерам поддержки. Это льготные займы на техническое перевооружение, льготные кредиты, гранты, налоговые преференции, программы поддержки автоматизации и использования цифровых технологий.

"Кроме того, предприятия могут воспользоваться адресной поддержкой по оптимизации производственных процессов и переобучению сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности, что позволит изменить культуру производства", - заметил собеседник агентства.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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