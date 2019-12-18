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Депутат-единоросс предложил уточнить правила использования тахографов

Павел Федяев отметил, что оснащение машин такими приборами осуществляется в мастерских, однако требования к ним в законе отсутствуют

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев (фракция "Единая Россия") в среду внес на рассмотрение палаты законопроект о правилах установки и использования тахографов, а также считывания и передачи с них информации. Текст опубликован в думской электронной базе.

На сегодняшний день перевозчики обязаны оснащать свои транспортные средства тахографами - приборами, которые непрерывно считывают данные о скорости, маршруте, а также о режиме труда и отдыха водителя. В пояснительных материалах автор указывает на то, что оснащение машин такими приборами предусматривает целый комплекс действий и осуществляется в мастерских, однако требования к ним в законе отсутствуют. Помимо этого, не прописан и необходимый понятийный аппарат.

Законопроектом предлагается дать определения базовым понятиям, установить требования к порядку выдачи карт тахографа, требования к испытаниям в части безопасности, функциональности, эксплуатационной совместимости тахографа с картами, к изготовлению квалифицированного сертификата ключа электронной подписи. Отдельная статья законопроекта посвящена требованиям к разработке и испытаниям тахографов.

Так, согласно тексту, блок тахографической информации должен считывать информацию при помощи сигналов "совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами". Карта тахографа представляет собой пластиковую смарт-карту, обеспечивающую идентификацию и аутентификацию ее владельца. Согласно положениям законопроекта, ее выдача или замена осуществляется только водителю по его заявлению. "Водителю выдается только одна карта", - сказано в документе.

Блок тахографической информации и карта тахографа должны обеспечивать запись, хранение и передачу тахографической информации в некорректируемом виде. Информация должна быть заверена электронной подписью. Тахографы подлежат поверке в порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений. Использовать не прошедшие проверку тахографы и блоки тахографической информации запрещается.

Теги
Россия"Единая Россия"Федяев, Павел Михайлович
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