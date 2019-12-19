"Одноклассники" покажут шоу "Настоящий Новый год 2.0"

"Одноклассники" второй год подряд будут показывать свое новогоднее шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Как отметили в пресс-службе соцсети, в этот раз проект создан совместно с телеканалом ТВ-3.

Эфир будут вести Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов. Шоу "Настоящий Новый год 2.0" начнется в соцсети (будет доступно в группе "Одноклассники. Все OK!" на всех устройствах) и в эфире ТВ-3 в 22:00 мск.

"Концепцией "Настоящего Нового года 2.0" снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу. На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям", - отметили в соцсети.

Съемки проходили как в гостях у знаменитостей, так и на улицах Москвы. В частности, в передаче приняли участие Александр Ревва, певица Manizha, Витас, Елка, Юлианна Караулова и многие другие.

В 2018 году "Одноклассники" впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу только в ночь на 1 января собрало 5 млн уникальных просмотров и больше 7 млн - за все праздники.