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Новый год и Рождество - 2019

"Одноклассники" покажут шоу "Настоящий Новый год 2.0"

Ведущим станет Владимир Маркони

"Одноклассники" второй год подряд будут показывать свое новогоднее шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Как отметили в пресс-службе соцсети, в этот раз проект создан совместно с телеканалом ТВ-3.

Эфир будут вести Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов. Шоу "Настоящий Новый год 2.0" начнется в соцсети (будет доступно в группе "Одноклассники. Все OK!" на всех устройствах) и в эфире ТВ-3 в 22:00 мск. 

"Концепцией "Настоящего Нового года 2.0" снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу. На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям", - отметили в соцсети. 

Съемки проходили как в гостях у знаменитостей, так и на улицах Москвы. В частности, в передаче приняли участие Александр Ревва, певица Manizha, Витас, Елка, Юлианна Караулова и многие другие. 

В 2018 году "Одноклассники" впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу только в ночь на 1 января собрало 5 млн уникальных просмотров и больше 7 млн - за все праздники.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2019
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